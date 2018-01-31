اتهام جديد بالسرقة يطال أغنية يسرا.. هذه هي حقيقته

جدل كبير أثارته أغنية "3 دقات" التي شاركت فيها #يسرا إلى جوار المطرب أبو، في الأيام الماضية، بعد ظهور أغنية إسبانية تحمل اللحن نفسه الذي وضعه أبو للأغنية المصرية.

وهو ما تسبب في توجيه اتهامات بالسرقة إلى الملحن "أبو"، واعتبار أن النجاح الذي حققته الأغنية في الشهور الماضية وتحقيقها لملايين المشاهدات، هو أمر جاء عن طريق السرقة.

إلا أن المفاجأة جاءت في تفاصيل الأغنية الإسبانية، التي تبين أن من يقدمها هو مطرب لبناني يدعى "جوني عواد" يقوم بتدريس اللغة الإسبانية.

جوني تحدث عن كواليس تقديمه للأغنية وقصة السرقة، مؤكدا أنه هو من استمع إلى أغنية "3 دقات" التي قدمها أبو ويسرا، وأعجب للغاية باللحن والكلمات الخاصة بالأغنية، لذلك قرر تقديمها باللغة الإسبانية.

وبالفعل وضع جوني الكلمات الخاصة بالأغنية باللغة الإسبانية، وتواصل بعدها مع أبو وعرض عليه الكلمات الخاصة بالأغنية التي كتبها باللغة الإسبانية، ليحصل منه على موافقة بتقديم الأغنية.

وشدد جوني على أن الأغنية حق خاص للمطرب المصري أبو، ولا يقبل أن يكون هناك اتهام يوجه له بالسرقة، وإنما هو من طلب أن يقدمها في نسخة إسبانية.

وأمام #الاتهامات التي واجهها "أبو" في الأيام الماضية، حرص تامر حسني على الدفاع عن "أبو" وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، حيث كتب تامر ليؤكد أن اللحن الخاص بأغنية "3 دقات" ليس مسروقاً من أغنية إسبانية.

وعبر تامر عن احترامه للمطرب اللبناني جوني عواد بعد تأكيده على كونه قدم #الأغنية بسبب إعجابه بالأغنية المصرية، مشيرا إلى كونه وجد كما كبيرا من المشاركات لأخبار تتحدث عن سرقة الأغنية، وأنه لابد من تحري صحة الأمر قبل نشره.

وطالب تامر حسني المطرب المصري أبو بالفرح بسبب نجاح أغنيته، وتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة.