"معهد مسك للفنون" يعلن برنامجه الثقافي الأول في 2018

أعلن الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون أحمد ماطر، عن برنامج المعهد الدولي للمعارض والأنشطة التعليمية التي سيقيمها خلال عامه الأول 2018.

وأتى هذا الإعلان خلال احتضان متحف الفن الحديث (موما) في نيويورك لهذه الانطلاقة الدولية للمعهد، وقد عدد ماطر أوجه فعاليات المعهد وأبرزها قيام أول جناح للمملكة العربية السعودية في معرض "بينالي البندقية للعمارة"، وإقامة رحلات للفنانين السعوديين الشباب إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية ضمن برنامج التبادل التعليمي "اصنع وألهم"، مع تنظيم "مهرجان نيويورك للفنون والأفلام العربية" متعدد التخصصات في عدة أماكن خلال شهر أكتوبر 2018، كما أعلن عن البدء بتصميم المقر الرئيسي للمعهد في العاصمة السعودية الرياض.

وعن افتتاح أول جناح للمملكة في "بينالي البندقية للعمارة" في مجمّع ترسانة البندقية (أرسنال البندقية)، كشف ماطر أنّه سيضم معرضاً يُحاكي مفهوم "عكس التصميم" الذي ينطلق من الموضوع الرئيس لمعرض "بينالي البندقية للعمارة 2018" وهو "المساحة الحرة". موضحاً أن هذا المفهوم "يسعى لكشف إمكانية التخلي عن الشكليات المعتادة التي تحكم آلية التصميم، وإتاحة الفرصة لحدوث تصادمات عرضية قد تُؤدي إلى تبادل طبيعي بين العناصر المختلفة في المساحة الحرة". وذكر أنّ لجان التحكيم تعمل حالياً على دراسة الطلبات المشاركة عبر دعوة مفتوحة والبالغ عددها 66 مشاركة لاختيار المناسب منها.

اكتشاف واستثمار الجيل القادم

أمّا عن "مهرجان نيويورك للفنون والأفلام العربية"، الذي سيُعقد على مدى 2 - 4 أسابيع في شهر أكتوبر 2018، أوضح ماطر أنّ هناك مجموعة متنوعة من المعارض، والعروض السينمائية، وعروض الأداء، والبرامج التعليمية، وأعمال التكليف الفنية العامة، والمحاضرات، إضافة إلى ندوات حوارية للفنانين.

وأن عدداً من المؤسسات ستتعاون مع معهد مسك للفنون لإقامة تلك المعارض والبرامج، أو ستستضيف مشاريع خاصة كجزء من برامج القيّمين المستمرة ضمن إطار المهرجان. ويهدف هذا البرنامج في المقام الأول إلى اكتشاف واستثمار الجيل القادم من القادة المبدعين والشخصيات الثقافية البارزة في منطقة الخليج تحديداً، وقد أطلق معهد مسك للفنون بالتعاون مع مؤسسة "كروسواي" برنامج "اصنع وألهم"، وهو برنامج تنافسي مفتوح أمام جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن المقرر أن يتم فتح باب المشاركة في البرنامج خلال شهر مارس المقبل.

فنانون سعوديون إلى كاليفورنيا

وبحلول أواخر خريف عام 2018، سيغادر 10 فنانين شباب المملكة متجهين إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سيكتسبون خبرة عملية من خلال دورة تدريبية في أبرز الشركات التكنولوجية الرائدة، والشركات الناشئة، وداخل استوديوهات الفنانين، كما سيمهد هذا البرنامج لرحلة متبادلة يقوم بها فنانون شباب من الولايات المتحدة إلى المملكة في عام 2019.

وعن هذه الشراكة الثقافية بين معهد مسك للفنون ومتحف نيويورك للفن الحديث، وبمناسبة تدشين هذا البرنامج الدولي، وصف مدير المتحف غلين لاوري الشراكة بالطموحة، وأنّ "هذا المشروع يشكل خطوة واعدة نحو تعزيز وإثراء التبادل الفني والعلمي عبر مختلف التقاليد والثقافات"، وأنّهم في متحف نيويورك "فخورون بالمساهمة في ذلك، وسعداء للغاية بأن يتولى الفنان العالمي أحمد ماطر إدارة هذه المبادرة المهمة". فيما أكّد ماطر على أهمية هذا التعاون، شاكراً للسيد لاوري استضافتهم لإطلاق "رؤية معهد مسك للفنون" لافتاً إلى البرنامج الدولي سيتضمن أيضاً التعاون مع هذا المتحف المهم لإصدار مجلد "الفن الحديث في العالم العربي: وثائق أساسية". مشيراً إلى الدور المنتظر من المعهد ليكون "منصة مفتوحة يقودها جيل جديد من الفنانين والمصممين والمفكرين السعوديين، وذلك باتباع عمليات واتجاهات جديدة تعكس حداثة نتاجهم الإبداعي".

مقره الرياض ويشمل صالات عرض فنية وسينما

وكان "معهد مسك للفنون" قد كلف ببناء مقره في الرياض بإشراف المهندس المعماري ميكيلي دي لوتشي، مؤسس "استوديو ميكيلي دي لوتشي"، وشركتي التصميم المعماري "سكين كاتلينغ دي لا بينيا" و"فاكتوم آرتِه" ، وتم تصميم المقر الجديد لدعم وتشجيع التجريب والتعاون الفني، وسيتضمن المبنى مجموعة من المرافق تشمل صالات عرض فنية، وصالة سينما، وقاعات للاجتماعات وتنفيذ البرامج التعليمية، ومساحات لاختبار دمج الفن بالتكنولوجيا، كما يُخطط المعهد لتشغيل مركز فني يُركز على الأنشطة المجتمعية في مدينة أبها؛ عاصمة منطقة عسير الواقعة جنوب غرب المملكة.

وعن مشروع إنشاء المقر قال المهندس المعماري ميكيلي دي لوتشي "نتشرف باختيارنا للمساعدة على تصور وتصميم مقر معهد مسك للفنون في الرياض"، مشيراً إلى أنّ "هذا المشروع يبين التزام مؤسسة مسك بالفنون الإبداعية ضمن إطار الرؤية الثقافية التي تتصورها المملكة لمستقبل مجتمعها.. وبالنسبة لنا، يشكل المشروع فرصة مهمة لتوظيف العديد من التجارب والأفكار التي تعكس إبداعات الهندسة المعمارية والنتاج الفني. وسنركز بصورة رئيسة على تبادل الأفكار، والحيوية التي يمكن للفنون أن تضخها في المجتمع. ونعتزم التعاون مع مسؤولي مسك لتطوير مشروع متجذر في صلب التاريخ الثقافي والبيئة الطبيعية للمملكة العربية السعودية، والارتقاء بمكانته ليصبح واحداً من أبرز مراكز الفنون في العالم.

وسيكون هذا المشروع أيضاً بمثابة نوعٍ جديد من الاستوديوهات الفنية مع مساحات عرض وورش عمل إنتاجية تمتزج فيها التقنيات الحديثة مع المهارات الإنسانية".

مركز رائد لثقافة الفن

ويُعد "معهد مسك للفنون"، الناشئ حديثاً، مركزاً رائداً لثقافة الفن والإبداع بمختلف أشكالهما في المملكة، إذ يختص بإنتاج أوجه الأعمال الفنية، الحديثة منها خاصة، ورعايتها وانتشارها، وتمكين المواهب المبدعة بصفتهم ركيزة أساسية في المجتمع، وصقل تجاربهم وتوسيع رقعة حضورهم والتعريف بهم عالمياً. ويعمل المعهد على توثيق الصلات بالتجارب الأُخرى، والتبادل المعرفي وتنويع المثاقفة وعقد اللقاءات الحضارية النوعية مع الآخر، وذلك عبر جسور عديدة مثل إقامة المعارض والفعاليات الدولية، وإنشاء شبكة اتصال للمبدعين في العالم، إضافة إلى تنفيذ برامج تعليمية خاصة بالإبداع والفنون في المدارس والجامعات داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعتبر المعهد أحد الروافد الهامة لمؤسسة "مسك الخيرية" والتي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، وهي مؤسسة غير ربحية فاعلة في صناعة الأجيال وبرؤية عصرية تتوق إلى التقدم ومواكبة العالم المتجدد.