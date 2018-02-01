غادة عبد الرازق تنشر وثيقة طلاق "وسام" من أحمد عز

نشرت الفنانتان المصريتان غادة عبد الرازق ومي عز الدين وثيقة طلاق الفنانة #زينة من الفنان أحمد عز بعد صدورها رسمياً من محكمة الأسرة مساء أمس الأربعاء.

ونشرت مي عز الدين الصديقة المقربة لزينة على صفحتها على إنستغرام صورة الوثيقة الرسمية بالحكم، والتي تنص على: تطليق المدعية وسام رضا إسماعيل مرسي، على زوجها المدعى عليه أحمد عز الدين علي عزت، طلقة بائنة للخلع، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمها النهائي بتطليق الفنانة زينة من أحمد عز في الأول من يناير الماضي واحتفلت مي عز الدين بذلك الطلاق على صفحتها ووجهت رسالة لزينة قالت فيها: "ربنا يحميكي إنتي وأولادك ويكتبلك الخير يا حبيبتي ويعوضك عن كل اللي شوفتيه".

من جانبها نشرت الفنانة #غادة_عبدالرازق على حسابها في " #إنستغرام " صورة لقرار المحكمة بطلاق زينة معلّقة بالقول: "مبروك حبيبتي، أخيراً، ربنا يكرمك إنت وأولادك ويعوضك".

وكانت الفنانة زينة قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" انتهاء القضية بشكل نهائي بعد حصولها على حكم بخلع #أحمد_عز الذي صارت تطلق عليه لقب "أبو ولاها".

وقالت زينة في تغريدة لها: "تحملت كثيرا على مدار 4 سنوات ولكنني سامحت كل من ظن في السوء، خاصة أن الحقيقة ظهرت كاملة للجميع بكل تفاصيلها، وحصلت والحمد لله على حق أولادي".

ووجهت زينة شكرها إلى كل من وقف بجوارها، وقالت إنه لولا دعواتهم الصادقة ما كانت لتقف وحدها في هذه الأزمة، معربة عن امتنانها لجمهورها.

وشكرت زينة محاميها الراحل محمد الدكر، الذي توفي أثناء سنوات التقاضي، وكذلك ابنه المحامي معتز الدكر، بالإضافة إلى باقي فريق الدفاع عنها.