هؤلاء النجوم يحتفلون بنجاح الموسم الثالث من "مسرح مصر"

احتفالية خاصة شهدها العرض الأخير من الموسم الثالث لعروض "مسرح مصر" التي يقدمها الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته المسرحية، وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث احتفل عدد من نجوم الفن بصحبة أشرف عبدالباقي وفرقته بنجاح العروض ووصولها إلى 100 مسرحية طوال 3 مواسم، كما شارك في الاحتفالية سام برنت الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، ومحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، ومازن حايك المتحدث الرسمي باسم المجموعة.

وحرص عدد من زملاء أشرف عبدالباقي على مشاركته الاحتفال من بينهم شريف منير وأحمد رزق وهاني رمزي وحمادة هلال، بالإضافة لتواجد المنتج صادق الصباح.

تحت شعار "100 مسرحية على مسرح مصر" احتفل الجميع، وأعرب أشرف عبدالباقي عن سعادته بما تحقق في المواسم الثلاثة، مؤكداً أن ما حدث هو رقم قياسي في تاريخ المسرح المصري.

كما وجه الشكر إلى إدارة "MBC مصر" لتقديمها العروض في أفضل صورة تلفزيونية، معتبراً أن تقديم العروض من خلال الشاشة الأكثر مشاهدة في مصر يتيح الفرصة لأكبر قطاع من الجمهور للاستمتاع بها.

المنتج صادق الصباح تحدث عن الدور الذي يقوم به الجميع من أجل نجاح العروض، مؤكداً أن الموسم الرابع سينطلق على خشبة المسرح في عيد الفطر المقبل، وسيعرض تلفزيونيا عبر شبكة "MBC مصر".

فيما أكد محمد عبدالمتعال أن العروض تقدم في موعدها الثابت مساء الجمعة من كل أسبوع، معرباً عن سعادته بالتعاون مع أشرف عبدالباقي وفرقته، مؤكداً أن نجاح العروض يمثل امتداداً لحرص الشبكة على تقديم الترفيه العائلي بصورة راقية.

من جانبه، أعرب مازن حايك عن اعتزاز مجموعة MBC باحتضان عروض "مسرح مصر" على مدار 3 سنوات، معتبراً أنها صارت تمثل حالة من المتعة والبهجة الأسبوعية.