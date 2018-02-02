الفنان عبدالله عبدالعزيز: أنا بريء من تهمة "المهندس"!

عبدالله عبدالعزيز.. فنان شاب طموحه أن يصل لمصاف فناني الصف الأول.. كان أول معرفة الجمهور به من خلال برنامج المواهب "آراب أيدول".. وشارك في "ستار أكاديمي".. يغبطه كثير من الفنانين على جماهيريته الواسعة التي كوّنها وهو في بداية المشوار.

يمتلك عبدالله عبدالعزيز موهبة وحضوراً، وله آراء في احتكار شركات الإنتاج للفنانين، والعديد من القضايا الفنية.. التقيناه في الحوار التالي:

*حدثنا عن مشاركتك مؤخراً في ليالي النغم الأصيل؟

في ليلة الوفاء لعمالقة الفن السعودي.. تشرفت بكوني ضمن كوكبة من الفنانين الشباب، فقد تربينا فنياً، على أياديهم.. هذه المشاركة منا هي تكريم لنا، قبل أن تكون تكريماً لأساطين الفن السعودي.. فشكراً لوزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، وشكرا لمركز الملك فهد الثقافي.

*كيف تري مشاركتك في "آراب آيدول" و"ستار أكاديمي"؟

كانت تجربة مميزة في مسيرتي الفنية، وخطوة رائعة في مشواري الفني، وقد أضافت لي "ستار أكاديمي" كثيراً.

*ما سر الشعبية الجماهرية لك؟

القبول فضل من رب العالمين.. ممكن لأني قريب من الجمهور، فأنا على طبيعتي أمام الجميع.. كما أن الفنان الذي يغني بصوته ويفكر بعقله، يفرض وجوده.

*صوتك يشبه صوت ماجد المهندس.. فهل تقلده؟

يقولون.. لكني لا أقلد أبداً.. وإن كان هناك شبه، فأنا مبسوط طبعاً.

*لديك دعم كبير من شعراء أمثال عبداللطيف آل الشيخ.. ما سر هذا الدعم؟

ليس سراً.. ولكن.. ربما يكون الأمر إعجاباً بصوتي، وأنا فخور بكل تعاوني مع أبو خالد.

*هل صحيح أن غالبية جمهورك من الجنس اللطيف؟

لا أرى مشكلة في ذلك.

*ماذا عن الغيرة الفنية وهل هي سلبية أم إيجابية؟

الغيرة موجودة بدرجة ما.. وهي سلبية إذا خرجت من إطار المنافسة الشريفة، إلى الحقد وعدم حب الخير للغير.. وإيجابية إذا بقيت شريفة طبعاً.

*متى ستكون من نجوم الصف الأول؟

هذا طموحي.. لكن أحتاج المزيد من المثابرة والاجتهاد والأعمال.

*هل تؤيد احتكارك من قبل الشركات الفنية؟

لا خير في احتكار لا يفيدني.

*كفنان شاب ماذا ينقصك؟

الالتفات لنا كشباب في الاحتفالات الكبيرة وخصوصاً الوطنية.

*لماذا لحنت لنفسك، ولم تطلب تلحين بعض الأغاني من ملحنين كبار؟

أول تجربة لي في "حبك غير"، لأنني أحببت الكلام وحسيته، وحققت 200 ألف مشاهدة خلال اسبوعين.. وأرى أن لدي حسا تلحينيا.. في بعض الحالات.

*من يتكفل بإنتاج أغانيك؟

تعاملت مع منتجين.. لكن في الفترة الحالية، أنا.

*ماهي مشاريعك القادمة؟

أعمال فنية، وتعاونات مختلفة لهذا العام، فأنا أطمح في أن تكون 2018 مختلفة بالنسبة لي.

*من هو القدوة الفنية لك.. ولماذا؟

الفنان رابح صقر.. فهو مدرسة مختلفة، ثرية بالعبقرية، ويمتلك روح التجدد والتنوع الموسيقي.

*إلى جانب من تتمنى أن تغني؟

أبو نورة، وماجد المهندس، ورابح صقر.

*لمن من الشعراء، تتمنى الغناء من كلماته؟

الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

*الكثير من الفنانين يتحدث عن رهبة المسرح.. هل مازالت تلك الرهبة موجودة؟

للمسرح رهبة لابد منها.. بالنسبة لي فأنا أحبه جداً.

*رغم جمهورك الكبير، فإن تواجدك في المحافل الغنائية قليل، فما السبب؟

لا أعلم.. فأنا موجود.. وحضوري الفني جميل.. لكنني أريده أقوى.

*لديك حسابات كثيرة تدعمك.. فلماذا؟

الجمهور هو سر نجاحي بعد الله، وهذا الدعم دليل محبتهم، وقربي منهم.. فنحن نغني من أجلهم.

*لماذا تملك حسابين بتويتر؟

هو حساب واحد، والآخر إدارة "ستار أكاديمي".. لكي نتواصل مع الجمهور ونحن داخل الأكاديمية.