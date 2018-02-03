جولة نهائية الليلة بين 6 مواهب لنيل لقب Voice Kids

تشهد حلبة The Voice Kids الليلة المواجهة النهائية بين 6 مشتركين لنيل اللقب الذي طالما حلموا به.

الجولة النهائية تشمل مواهب من كل من مصر والعراق واليمن والمغرب والسعودية ولبنان.

فبعد مرور المشتركين الـ15 أمام المدربين وغنائهم على المسرح بالحلقة الماضية، حسم كل مدرب خياراته وتأهل 6 من المشتركين إلى العرض النهائي، ليل السبت.

الجولة النهائية ستضم أشرقت من مصر، ونور وسام من العراق وهما من فريق تامر حسني، وماريا قحطان من اليمن وحمزة لبيض من المغرب وهما من فريق كاظم الساهر، ولجي المسرحي من السعودية وجورج عاصي من لبنان وهما من فريق نانسي عجرم.