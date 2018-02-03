شيرين تعلق للمرة الأولى على حقيقة زواجها من حسام حبيب

رب صدفة خير من ألف ميعاد.. هكذا تعاملت المطربة المصرية #شيرين_عبد_الوهاب مع ممازحة واحد من جمهورها لها بحفلها الذي أقيم مساء الجمعة بالكويت.

حيث فوجئت شيرين عبد الوهاب بواحد من الجمهور يمازحها قائلا "تتجوزيني"، لترد عليه قائلة "حبيبي.. ياريتك جيت من بدري كده 3 أيام"، ودخلت بعدها في نوبة ضحك.

تلك الإجابة كادت أن تفتح باب الجدل من جديد حول حقيقة زواجها من المطرب المصري #حسام_حبيب، ذلك الأمر الذي نفاه الأخير في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت".

إلا أن شيرين استغلت الموقف من أجل التعليق ولو بشكل غير مباشر على الأنباء التي طالتها في الأيام الماضية، حيث وجهت حديثها لجمهورها الحاضر قائلة "لما هتجوز هقولكوا انتوا لازم أول ناس تعرفوا طبعا طبعا.. جمهوري لازم يعرف عني كل حاجة".