مصر.. اكتشاف مقبرة فرعونية لكاهنة بمنطقة الأهرامات

عثرت بعثة أثرية مصرية على مقبرة لكاهنة من عصر الأسرة الفرعونية الخامسة في منطقة الجبانة الغربية في هضبة الأهرامات، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار السبت.

ويضمّ هذا الموقع مقابر لكبار الموظّفين من عصر الدولة القديمة، وقد اكتشف لأول مرة في العام 1842، بحسب ما قال وزير الآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحافي.

وأضاف أن "المقبرة تحمل جميع سمات عصر الأسرة الخامسة (2500-2300 قبل الميلاد) من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية".

وعُثر على نقوش لاسم صاحبة القبر وألقابها، وهي "حتبت" كاهنة الإلهة "حتحور" ومن المقربين من أحد ملوك الأسرة الخامسة.

وتحمل جدران المقبرة لوحات ملوّنة للحياة اليومية في مصر القديمة، بحسب المصدر.