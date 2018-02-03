هنيدي يكرر "تحدي الـ100 ألف".. لصالح "خالتي نعيمة"

من جديد عاد الفنان المصري محمد هنيدي إلى رهن موافقته على طلبات جمهوره بمدى تفاعلهم معه عبر السوشيال ميديا، حتى يتأكد من كون ما سيقوم به يأتي نتيجة ضغط جماهيري.

ذلك الأمر الذي حدث عندما ربط هنيدي موافقته على تقديم جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بتغريدة معادة لأكثر من 100 ألف مرة، وهو ما نجح به الجمهور، ووضع هنيدي في موقف لا يحسد عليه، خاصة أنه لم يتخذ أية خطوات جادة بشأنه حتى الآن.

إلا أن ما حدث هذه المرة، هو تلقي هنيدي لتغريدة تطالبه بإعادة تقديم شخصية "خالتي نعيمة" التي قدمها في مسرحية "ألابندا" حينما عرضت قبل 17 عاما، وهو ما دفعه للإجابة قائلا "لو التويتة جابت 40 ألف ريتويت هعملها بعد رمضان مباشرة".

لو التويتة جابت 40 الف ريتويت هعملها بعد رمضان مباشرة https://t.co/xyFQ3REouN — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ٢ فبراير، ٢٠١٨

المختلف هذه المرة هو تحديد هنيدي لموعد من أجل تقديم الشخصية، على عكس ما حدث فيما يخص الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" غير أنه لم يوضح الشكل الذي ستظهر من خلاله شخصية "خالتي نعيمة"، وهل ستعود في مسرحية جديدة أم بعمل آخر.

ولم تمر ساعات قليلة على تغريدة هنيدي حتى تجاوزت إعادة التغريد الـ 12 ألف تغريدة، وهو ما يعني أن الجمهور قطع شوطا كبيراً في الأمر، رغم أن التعليقات جاءت لتتساءل حول مصير الفيلم الذي لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن.