جائزة ماغريت الدولية لفيلم يصور قصة عائلة سورية بالحرب

فاز فيلم "إنسيريايتد" للمخرج فيليب فان لوف عن يوميات عائلة سورية خلال الحرب، بـ6 جوائز خلال حفل توزيع مكافآت "ماغريت" السينمائية البلجيكية بدورتها الثامنة.

وقد نال الفيلم الذي يصور لحظات من الحرب في سوريا من خلال نقل معاناة عائلة تلازم منزلها في #دمشق، خصوصا جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو.

وحازت الممثلة البلجيكية اميلي دوكين جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "شينو" للمخرج البلجيكي لوكا بيلفو، وهو فيلم مستوحى من أجواء حزب الجبهة الوطنية في شمال #فرنسا.

ونالت الممثلة والمخرجة الفرنسية ساندرين بونار المكافأة الوحيدة المتاحة لغير #البلجيكيين من خلال حصولها على جائزة "ماغريت الشرف" عن مجمل مسيرتها.

وترمي جوائز "ماغريت" السينمائية إلى تسليط الضوء على #السينما الناطقة بالفرنسية مع حوالي 20 مكافأة يقدمها سنويا أخصائيون في القطاع. وهذه الجوائز متاحة لجميع البلجيكيين سواء كانوا ناطقين بالهولندية أو الفرنسية، ممن شاركوا في #أفلام أنجزها منتجون ناطقون بالفرنسية.