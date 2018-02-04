فوز المغربي حمزة لبيض في The Voice Kids

فاز حمزة لبيض من المغرب في الموسم الثاني من برنامج فويس كيدز، الذي تبثه قناة "إم بي سي".

وشهدت حلبة The Voice Kids الليلة المواجهة النهائية بين 6 مشتركين لنيل اللقب الذي طالما حلموا به.

وشملت الجولة النهائية مواهب من كل من مصر والعراق واليمن والمغرب والسعودية ولبنان.

مبروك حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/CQuaDSUMzo — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) February 3, 2018

وبعد مرور المشتركين الـ15 أمام المدربين وغنائهم على المسرح بالحلقة الماضية، حسم كل مدرب خياراته وتأهل 6 من المشتركين إلى العرض النهائي، ليل السبت.

وضمت الجولة النهائية أشرقت من مصر، ونور وسام من العراق وهما من فريق تامر حسني، وماريا قحطان من اليمن وحمزة لبيض من المغرب وهما من فريق كاظم الساهر، ولجي المسرحي من السعودية وجورج عاصي من لبنان وهما من فريق نانسي عجرم.

وفوز حمزة لبيض توّج عشرة أسابيع من المنافسة على لقب أجمل صوت طفل في الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاماً.

وتفوق لبيض البالغ من العمر عشر سنوات بحصوله على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة والاتصالات الهاتفية.

وافتتح الساهر البرنامج بإبداء السعادة "لوجود هذا النوع من البرامج في العالم العربي الذي يعاني من حروب" واضطرابات. وقال الساهر للأطفال المشاركين "بوجودكم إن شاء لله ما في حروب ولا قتال ولا ظلم".



وكان حمزة لبيض قد تفوق على الطفلة اليمنية ماريا القحطان (8 سنوات) وهي أصغر متسابقة في نصف النهائيات والنهائيات والتي أدخلت البهجة والفرح إلى قلوب الشعب اليمني.

وتميز لبيض بأداء لافت للقدود الحلبية حاز على إعجاب الجمهور. وبجانب اللقب، يفوز حمزة بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة مع تصوير فيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 200 ألف ريال سعودي وهدايا أخرى.

وبعد إعلان النتيجة قدم حمزة القدود الحلبية التي اشتهر بها، بعد أن حظي باتصال مباشر مع مطربه المفضل السوري صباح فخري.

وحضرت الفائزة في الموسم الأول من البرنامج لين الحايك التي قدمت أغنية خاصة يقول مطلعها "عم إكبر كل يوم عن يوم".