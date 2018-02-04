"ألم حادّ" يفاجئ ليدي غاغا يلغي 10 حفلات

قالت المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا وفريقها السبت إن ألماً جسدياً حاداً أجبرها على إلغاء عشر حفلات في الجزء الأوروبي من جولتها الفنية بعد أشهر من تأجيلها لتلك الحفلات بسبب مرضها.



وقالت ليدي غاغا من قبل إنها تعاني من الألم العضلي الليفي المتفشي وهي حالة تتسبب في ألم حاد في العضلات وتترافق مع الشعور بالإجهاد ومشكلات في الإدراك.



ولم يذكر البيان الذي نشر على صفحتيها على تويتر وإنستغرام المرض لكنه قال إن المغنية البالغة من العمر 31 عاماً قررت إلغاء الحفلات بعد استشارة فريقها الطبي.



وقال البيان "للأسف تعاني ليدي غاغا من ألم حاد أثر بشكل ملموس على قدرتها على إقامة الحفلات".



وفي بيان مصاحب على وسائل التواصل الاجتماعي قالت ليدي غاغا إنها تشعر بأسف عميق بسبب إلغاء الحفلات التي كانت تشمل لندن وزوريخ وستوكهولم وباريس وبرلين.



وقالت "أعدكم بأن أعود للظهور في مدينتكم لكن في الوقت الراهن أحتاج لإعطاء الأولوية لنفسي ولصحتي".