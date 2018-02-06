إنقاذ فيلا عادل إمام من حريق.. والفنان بخير

نشب حريق بسور فيلا الفنان المصري #عادل_إمام في منطقة #كرداسة جنوب العاصمة المصرية #القاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا بنشوب #حريق في سور فيلا الفنان الكوميدي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تبين أن النيران اندلعت بجوار سور الفيلا، وتم إخمادها قبل أن تمتد لداخل فيلا الفنان المصري.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت من كابل كهرباء خارج الفيلا، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد إلى الفيلا.

وقال مصدر أمني إن الحادث لم يسفر عن حدوث أي تلفيات، مؤكدا أن الفنان بخير، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.