قصة حب بين فلسطيني وإسرائيلية تحصد جائزة دولية

فاز الفيلم الفلسطيني "التقارير حول سارة وسليم" بجائزة الجمهور في مهرجان روتردام السينمائي الدولي. وقد اعتبره نقاد فلسطينيون فيلماً يدعو إلى التطبيع الثقافي مع إسرائيل، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً طال مخرجه ومؤلفه، بسبب حساسية قصته الدرامية.

ويسرد العمل قصة سليم الشاب الفلسطيني المتزوج، الذي يقيم علاقة غير شرعية خارج الزواج مع سارة الإسرائيلية المتزوجة من ضابط مرموق. وبعد كشف هذه العلاقة تحولت حياتهما إلى جحيم.

يشار إلى أن الفيلم من بطولة ميساء عبد الهادي وأديب الصفدي، ومن تأليف رامي عليان، ومن إنتاج فلسطيني هولندي مشترك مستوحى من أحداث واقعية.

كما يثير العمل تساؤلات كثيرة عن لعبة السياسة بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها. أحداث مشوقة يتهم فيها الأبطال بالتجسس والعمالة لجهات تحاول استغلال العلاقة لأغراض سياسية.