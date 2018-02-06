نجوم الوطن العربي بمسلسل واحد لمحاربة الإرهاب

استقر الداعية الإسلامي معز مسعود، الباحث بقسم الإلهيات بجامعة كامبريدج، على خوض سباق الدراما في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل تنتجه شركته بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام وشركة " #فيلم_كلينك " للمنتج محمد حفظي.

وكشف مسعود عن كون المسلسل بمثابة عمل درامي فكري ضخم يواجه #الإرهاب_والتطرف، ووضع هو فكرته والرؤية الخاصة به، فيما يتولى الثلاثي محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب كتابة السيناريو والحوار.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، حيث يتواجد من مصر شريف سلامة وهاني عادل وشيري عادل ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم، على أن يتولى إخراج المسلسل محمود كامل.

وكاد العمل يقدم في صورة فيلم في البداية، بعدما طلب #معز_مسعود من المخرج محمد دياب أن يقوم بتأليف فيلم سينمائي عن الإرهاب على أن يتولى مسعود إخراجه، ليتم الاستقرار على الصيغة النهائية.