الزعيم يكشف قصة مسلسله الجديد.. ويعلق على رقابة الدراما

قلق كبير أصاب محبي زعيم الكوميديا عادل إمام، حينما علموا بوقوع حريق بمحيط منزله يوم الثلاثاء، إلا أنه أكد أن الحريق وقع بعيدا عن منزله، بعدما امتدت النيران من كابل الكهرباء إلى الشجرة الواقعة خارج سور الفيلا الخاصة به.

وفي مداخلة هاتفية أجراها #عادل_إمام مع الإعلامي وائل #الإبراشي، طمأن الزعيم محبيه بالوطن العربي، وشكر الجميع على اهتمامهم وحرصهم على الاطمئنان عليه.

وتطرق إلى مسلسله الجديد "عوالم خفية" الذي يعرض عبر التلفزيون السعودي في #شهر_رمضان المقبل، مشيرا إلى كون العمل يتحدث عن الفساد بطريقة درامية ممزوجة بالكوميديا.

وأوضح الفنان المصري أن قصة المسلسل تدور حول بطل العمل الذي تقع في يده مذكرات خاصة بسيدة انتحرت، لكن يتضح بعدها أنها لم تنتحر، ما يدفع البطل إلى البحث وراء الشخصيات ومعرفة ما قاموا به من فساد في إطار درامي شيق.

وعلق عادل إمام على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، من تواجد لجنة للدراما لاختيار المواضيع التي تتناولها المسلسلات، قائلا "بلاش كلام فارغ"، مؤكدا أن صناع الدراما ليسوا في حاجة إلى ذلك، والفن دائما وصي على نفسه.

وعبر الزعيم عن استيائه مما تم تداوله في هذا الأمر، مؤكدا رفضه لوجود هذه اللجان قائلا "هو احنا ناقصين لجان؟ لجان إيه، إحنا مش ناقصين لجان فاشية"، مؤكدا أن الفنان رقيب على نفسه.