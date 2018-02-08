فيديو ينشر لأول مرة عن فيروز.. كواليس وتدريبات في دبي

نشرت ابنة السيدة "فيروز" فيديوهات تبث لأول مرة، صورتها بنفسها، لأيقونة الفن اللبناني والعربي خلال بعض التدريبات الغنائية، لحفلات سابقة أقامتها في دبي خلال أعوام مختلفة (1997- و2001 و2002).

ونشرت ريما الفيديوهات على حسابها على فيسبوك، وعلى قناتها في يوتيوب، قبل أيام قليلة، لتنتشر بسرعة بين محبي صاحبة "بحبك يا لبنان".

يذكر أن آخر عمل فني لفيروز كان ألبوم "ببالي" في صيف عام "2017" إلا أنه لاقى بعض الانتقادات من قبل العديد من محبي "سفيرة لبنان إلى النجوم".

كما تعرضت ابنتها ريما التي ترجمت أغاني أجنبية شهيرة وعربتها بطريقة اعتبرها البعض "كلمات ركيكة" لانتقادات واسعة.

في حين اعتبر البعض الآخر أن فيروز البالغة من العمر 86 عاماً، تضفي الرونق والرقي على أي عمل تصدره.

وأتى ألبوم ببالي بعد انقطاع طويل نسبياً، إذ في عام 2010 أصدرت ألبوم "إيه في أمل" من ألحان ابنها الملحن "العبقري موسيقياً" زياد الرحباني.