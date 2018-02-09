تامر حسني غاضباً: "خسيت وبانت عظام وجهي"

رد الفنان تامر حسني رسميا على الشائعات التي تحدثت على أنه خضع لجراحة تجميل أدت إلى إبراز عظام فكه و"غمزة" الذقن، وذلك قبل العرض المباشر للحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس كيدز"، وأصدر حسني بيانا رسميا نفى فيه خضوعه لأي عملية تجميل في فكّه.

وتضمن البيان الرسمي عبارات حادة عكست شعور تامر بالانزعاج من رواج الشائعة، مؤكدًا أن ما تناقلته بعض الصحف حول هذا الموضوع هو غير صحيح وعارٍ تماما من الصحة، وأن ادعاء البعض عليه بإجراء عملية تجميل لإظهار "غمازة" ذقنه شائعات ليس لها أي قيمة، الغرض منها النيل من فنه، وكلام ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف أنه مثل أي إنسان معرّض دائمًا لبعض التغيّرات في ملامحه، بسبب نقص أو زيادة الوزن الذي يؤثّر على ملامح الوجه أحيانا، مشيرا إلى قيامه مؤخرًا بعمل ريجيم قاسٍ أفقده أكثر من 12 كيلوغرامًا، ليقوم بدور ضابط في فيلمه (البدلة)، والذي من أجله قام بحلاقة ذقنه.

وأوضح تامر حسني أنه ليس من المنطقي أن يقوم بعملية تجميل بوجهه ليظهر بها في فيلم أو حلقة ببرنامج، وبعدها يقوم بإطالة اللحية، وهو الملمح الثابت له منذ بداية ظهوره.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت رواجا لصور عدة من كواليس الحلقة الأخيرة لبرنامج "ذا فويس كيدز"، وادّعى البعض أن وجه تامر تعرّض لتغييرات كبرى، حيث ظهر فكه عريضا فيما كانت "غمازة" الذقن هي الأبرز.