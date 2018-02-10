شاهد.. المغني المصري كاريكا يعتذر لملك المغرب

يبدو أن محاولة المطرب والملحن المصري #عصام_كاريكا التعبير عن حبه لملك المغرب، لم تجلب له سوى المتاعب والانتقادات دون أن يدري.

وطرح كاريكا أغنية "الراجل ده" تعبيراً عن حبه للملك #محمد_السادس #ملك_المغرب، وتقول كلماتها: "كلنا بنحب الراجل ده .. كلنا بنعز الراجل ده علشان بسيط الراجل ده.. الراجل ده اتربى في خيرها وقال بلادي مليش غيرها".

إلا أن المفاجأة تمثلت في الهجوم على المطرب المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور المغربي، الذين اعتبروا كلماته تقليلاً من ملك المغرب.

الهجوم دفع كاريكا لتصوير مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "انستغرام" من أجل توضيح وجهة نظره والاعتذار للشعب المغربي عن سوء التفاهم الذي وقع.

وقال المغني والملحن المصري إنه يوجه كلماته إلى كل محبيه في المغرب والملك المغربي، مشيرا إلى كون بعض الأشخاص قد يقدمون شيئا من قلبهم ولكنه يفهم بشكل خاطئ، وهو ما حدث معه في أغنية "الراجل ده" التي قدمها حبا في ملك المغرب، وكان يتمنى أن يصل إحساسه إلى الجميع.

وكشف كاريكا أنه أساء التقدير في اختيار كلمة "الراجل ده"، وذلك على الرغم من كونها كلمة معتادة في #مصر ويستخدمها الجميع، ولكنه اعتذر عن ذلك من خلال الفيديو.