شاهد.. شيرين تركل رجل أمن في حفل بالسويد

يبدو أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لن تتوقف عن إثارة الجدل أينما حلت، والدور هذه المرة كان على حفلها الذي أقيم في #السويد ضمن جولة غنائية تشارك فيها إلى جوار #تامر_حسني.

وانتشر مقطع فيديو تم تصويره بالحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه #شيرين وهي تحاول تلبية رغبة واحدة من جمهورها، أرادت أن تصعد إلى المسرح من أجل لقاء نجمتها المفضلة، قبل أن يمنعها رجل أمن.

إلا أن شيرين لجأت إلى ركل عنصر الأمن بقدمها ثم أبعدته بيديها، بيدها لتحتضن الفتاة وتلتقط معها صورة، وبعدها قامت الفتاة بتقبيلها.

وانقسم الجمهور حول مقطع الفيديو، حيث انتقدها البعض بسبب تصرفها، فيما رأى قسم آخر من جمهورها أنها تقف إلى جوارهم دائما وتمنع أي شخص من المساس بهم.