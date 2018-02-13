"73 درجة".. فيلم عراقي عن التسامح ونبذ العنف الطائفي

يروي فيلم "73 درجة" قصة آسيا، وريان، وعلي، هم 3 صبية من #العراق، ولدوا داخل وطن تنهشه الحروب والصراعات الإثنية والدينية. اثنان منهم من الإزيديين والثالث سني.

يتطرق العمل إلى الحياة الصعبة التي عاشها هؤلاء بعد أن أصبحوا ضحايا تنظيم #داعش_الإرهابي.

ويكشف الفيلم رحلتهم للهروب من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

ويظهر كيف قضت الحرب على أبسط أحلامهم، بعد أن فقدوا وطنهم، وعائلاتهم.

استغرق الفيلم 7 أعوام لإنجازه، وذلك بسبب الأوضاع في العراق، وقد عرض في عدة مهرجانات دولية آخرها كان مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الثالثة عشرة.

وواجه صناع العمل صعوبة في تمويله، كونه فيلما وثائقيا سينمائيا، لا سيما أنه لا يوجد مردود مادي من عرضه. على الرغم من ذلك وجد الفيلم دعما أوروبيا وإماراتيا كبيرا.