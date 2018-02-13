السجن 3 سنوات لمخرج مسلسل هنيدي.. والفنان في ورطة

صدمة كبيرة تلقاها الفنان المصري محمد هنيدي، بعد حصول المخرج سامح عبد العزيز على حكم بالسجن لثلاث سنوات في اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها.

خاصة أن سامح عبد العزيز كان يتولى إخراج مسلسل "أرض النفاق" الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي، من أجل العرض في شهر رمضان المقبل.

حيث كان عبد العزيز يتابع تصوير المسلسل المأخوذ عن رواية "أرض النفاق" ليوسف السباعي، قبل أن يفاجأ في أولى جلسات محاكمته بصدور حكم بحبسه.

الأمر كان مفاجئا للشركة المنتجة، وهو ما أكده منتج المسلسل جمال العدل لـ"العربية.نت"، مشيرا إلى كون محامي المخرج تقدم بطعن على الإجراءات، ولكن لم يتم قبوله وفوجئوا بصدور الحكم.

وأوضح المنتج أنهم سيتقدمون بطعن على الحكم الصادر، معربا عن أمنيته في خروج سامح عبد العزيز خلال أيام كي يستأنف تصوير مسلسله مرة أخرى.

وتوقع المنتج أن يغادر عبد العزيز محبسه خلال شهر على أقصى تقدير، وإلى أن يحدث ذلك سيتولى المخرج ماندو العدل مهمة تصوير المسلسل بناء على طلب سامح عبد العزيز نفسه.

وأشار جمال العدل إلى كون ماندو يتولى إخراج فيلم "البدلة" لتامر حسني ولكنه لا يصور بشكل يومي، ما يساعده في تصوير المسلسل لحين تواجد مخرجه الأصلي.