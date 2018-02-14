رامي صبري من السجن إلى حفل عيد الحب

غادر المطرب المصري، رامي صبري، محبسه، بعد قضائه أربعة أشهر على خلفية القبض عليه واتهامه بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية منتصف شهر أكتوبر الماضي.

ولم ينتظر رامي طويلا بعد خروجه من محبسه يوم الثلاثاء، حيث توجه إلى فرقته الموسيقية من أجل التحضير لحفل عيد الحب الذي يحييه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للبروفة الرئيسية الخاصة بالحفل، في أول نشاط يقوم به بعد خروجه من الحبس، وظهر صبري في الفيديو بوزن زائد عما اعتاد عليه جمهوره.

فيما علق على خروجه من خلال صورة نشرها، وعلق عليها قائلا "الحمد لله على نعمة الحرية.. قدر الله وما شاء فعل".