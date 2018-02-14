عيد الحب.. عمرو أديب يرسل ورداً وأصالة تتساءل

حرص عدد كبير من #نجوم_الفن على الاحتفال بعيد الحب بطرق مختلفة، سواء من خلال توجيه التهنئة إلى الجمهور، أو توجيه رسائل التهنئة إلى ذويهم.

أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك وجهت التهنئة لجمهورها، ثم طرحت سؤالا قائلة "مين اللي تحبي تهديله الكوبليه ده "بحب أحس بجد أنه وأنا جنبه دايما مستعد يستغنى بيا عن الدنيا باللي فيها".

فيما اختار تامر حسني أن يوجه رسالة إلى محبيه من خلال حسابه على #انستغرام، بعدما نشر أغنيته "ميحرمنيش منك" وعلق عليها قائلا "يوم حب سعيد"، ثم طلب من جمهوره في هذا اليوم التصالح مع محبيهم، والاتصال بأي شخص يوجد معه خلاف وإنهاء هذا الخلاف.

فيما وجه تامر حسني رسالة ساخرة إلى من أسماهم "الجماعة الحبيبة" قائلا "مش هوصيهم ومش خايف عليهم دول تربيتي في الحب.. فمطمن عليهم وسمعنى أحلى ميحرمنيش منك".

سيرين عبد النور نشرت مقطع فيديو عبر "انستغرام" وجهت من خلاله التهنئة لجمهورها، وأكدت أنها اختارت أن تظهر وإلى جوارها ورود وأشكال حمراء من أجل التأكيد على حبها للجمهور، ورغبتها في أن تظل هذه المحبة ممتدة إلى وقت طويل.

ورغم تواجده في #دبي، احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب بهذه المناسبة مع زوجته الإعلامية لميس الحديدي، بعدما أرسل لها باقة ورود إلى القناة الفضائية التي تقدم برنامجها من خلالها.

احتفال الفنانة روجينا كان مختلفا بعض الشيء، بعدما نشرت مقطع #فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تظهر فيه زميلتها الفنانة شيماء سيف وهي تقدم لها الهدية الخاصة بعيد الحب.

وأكدت روجينا أن شيماء هي أول من قدمت لها هدية في هذه المناسبة، وعبرت عن حبها الشديد لزميلتها، كما حذرت خطيب شيماء سيف من إغضابها لأنها ستكون أول من يتصدى له.

من جانبها، نشرت رانيا فريد شوقي صورة عبر "انستغرام" ظهرت فيها وسط الورود وهي ترسم بيديها علامة القلب، في تعبير عن المحبة ووجهت رسالة تهنئة إلى كافة متابعيها.

فيما اختارت آيتن عامر أن تحتفل بالمناسبة برسالة إلى زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، بعدما نشرت صورة عبر "انستغرام" تظهر فيها أثناء تصوير أحد المشاهد وزوجها يقوم بمساعدتها.

لتؤكد أن #الصورة تلخص كل شيء، وأنها بالفعل أحسنت الاختيار ودائما ما تشعر بالاطمئنان والأمان مع زوجها، وأشارت إلى كون الزواج عن حب من أجمل الأشياء، خاصة إن كان الاختيار صحيحا.

وبالطريقة ذاتها، احتفل حمدي الميرغني مع زوجته إسراء عبد الفتاح، بعدما نشر صورة تجمعهما عبر "انستغرام"، وعلق عليها بأن كل يوم بينهما هو يوم للحب، وفي كل لحظة يولد حب جديد.