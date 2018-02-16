ابنة جوني هاليداي تكشف معلومات حول النزاع على ميراثه

في خضمّ النزاع القائم حول تركة المغني الفرنسي #جوني_هاليداي، أكدت ابنته #لورا_سميت أن "الحقيقة حول الأرقام ستنجلي قريبا أمام القضاء"، مؤكدة أن والدها تنازل لها عن حصتين من تركته عندما كان على قيد الحياة.

وفي بيان قدمه محاموها، كشفت لورا سميت أن "والدها سمح لها بشراء شقة في باريس مساحتها 106,78 أمتار مربعة عبر حصتين من تركته، وكان يدفع لها مبلغا شهريا لتسديد القرض الإسكاني" الذي أخذته.

وهذه المستندات التي ذكرتها مساء الخميس 15 فبراير 2018 إذاعة "آر تي ال" وأوردتها مجلة "لو بوان" الأسبوعية، أوضحت أن المغني تنازل عن حصص من ميراثه لولديه لورا ودافيد، وهو كان يقدّم مبلغا ماليا كل شهر لابنته، ولهذا السبب استبعدهما من وصيته التي ترك فيها كل ميراثه لزوجته الثالثة ليتيسيا.

وقد طعنت لورا وأخوها غير الشقيق دافيد بهذه الوصية أمام القضاء، مؤكدة أنها تخالف القانون الفرنسي.

وتوفي جوني هاليداي أحد #أهم_مغني_الروك_بفرنسا، في السادس من كانون الأول/ديسمبر عن 76 عاما بسبب مرض السرطان.

وهو والد لأربعة أبناء، دافيد من المغنية سيلفي فارتان، ولورا سميت من ناتالي باي، وجاد وجوي من زواجه الأخير من ليتيسيا.

ويعكس هذا #النزاع_حول_الميراث التوترات السائدة في أوساط عائلة الفنان، بعيدا عن صورة العائلة الموحّدة التي تجلّت خلال مراسم الدفن في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017 في باريس.