الراحل علاء ولي الدين: بلا ريجيم بلا كلام فاضي

اهتمام كبير يضعه أصحاب الوزن الزائد على وصفات الريجيم، إلا أن الفنان الراحل علاء ولي الدين كان له رأي آخر في هذا الأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الفنان الراحل بصحبة الإعلامي ممدوح موسى الذي طالبه بوضع وصفة للريجيم، فما كان من علاء ولي الدين إلا أنه أجابه قائلاً "والله العظيم بلا ريجيم بلا كلام فاضي"، ثم أخذ الراحل في التعليق على من يتبعون تلك الأنظمة وكيف أنهم حريصون للغاية على الالتزام بنظام غذائي قاس.

وأمام الطريقة التي تحدث بها علاء ولي الدين عن الأطعمة التي يتناولها الأشخاص في الريجيم، لم يتمالك ممدوح موسى نفسه ودخل في نوبة ضحك طويلة.

يذكر أن علاء ولي الدين الذي رحل قبل 15 عاماً وتحل في شباط/فبراير ذكرى رحيله، كان يعاني من الوزن الزائد، وعلى الرغم من ذلك لم يكن حريصاً على اتباع نظام غذائي من أجل إنقاص وزنه.

كما أكد في مقطع الفيديو أن من يتبعون هذه الأنظمة، يعودون مرة أخرى إلى اكتساب الوزن رغم حرصهم الشديد، وكل هذه المعاناة التي يواجهونها.

