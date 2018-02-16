جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو يعلنان انفصالهما

أعلنت النجمة #جنيفر_أنيستون وزوجها الممثل #جاستن_ثيرو انفصالهما بعد زواج استمر سنتين، على ما ورد في بيان صدر عن النجمين.

ويعود تاريخ اللقاء بين أنيستون وثيرو، اللذين تشاركا دارة فارهة في حي بيل اير الراقي في لوس أنجلوس، إلى سنة 2008 فيما بدأت قصة الحب بينهما في 2011.

وقال الثنائي في البيان: "لقطع الطريق أمام الشائعات، قررنا إعلان انفصالنا"، متحدثين عن "قرار مشترك اتخذ بحب في نهاية العام الماضي. نحن صديقان مقربان قررا إنهاء حياتهما المشتركة كزوجين لكننا نرغب في الاستمرار بالتمتع بصداقتنا".

وكان هذا الزواج الثاني لنجمة مسلسل "فرندز Friends" الشهير.

فقد تزوجت جنيفر انيستون الممثل #براد_بيت في العام 2000 ليشكلا حينها ثنائياً من بين الأكثر إثارة للاهتمام في #هوليوود. وهما تطلقا في 2005 ليقترن بيت بعدها بالنجمة #أنجيلينا_جولي التي عاد وانفصل عنها.

وتشارك جاستن ثيرو المعروف بأدواره في أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة، حياته مع مصممة الأزياء هيدي بيفنز على مدى 14 عاماً قبل لقائه بجنيفر أنيستون.