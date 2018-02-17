ماذا قال وليد توفيق عن الأغنية الخليجية؟

أطلق الفنان #وليد_توفيق أغنية خليجية مصورة، وهي "عاشق أنا"، تعاون فيها مع الملحن والموسيقار السعودي طلال وكتب كلماتها مجدي مهنا وصورها مع المخرج علاء الأنصاري في منطقة البترون شمال لبنان.

وأبدى توفيق سعادته للتعاون مع الملحن طلال معتبراً أنه يملك إحساساً جميلاً وعالياً جداً.

وعبر عن إعجابه الكبير بالأغنية الخليجية لأنها "ما زالت محافظة على المستوى الجيد في الكلمة واللحن ولم تتلوث كلماتها بعد"، بسبب اعتماد البعض على الفن الهابط، وهي "أغنية محبوبة وراقية أداءً وكلماتٍ ولحناً"، على حد تعبيره.

وتابع في ذات السياق أنه لطالما أحب واستمع إلى أغنيات فنانين خليجيين مثل طلال مداح ومحمد عبده وأبو بكر سالم (وقد غنى من أغنياته "قلي متى شوفك") وعبدالله الرويشد، وهو يعتبر الفنان حسين الجسمي من أهم الأصوات اليوم في الخليج.

ذكر أن أهم ما حصده منذ بدايته الفنية في العام 1974 إلى اليوم هو حب الناس له والشهرة وأخذ كل ما هو جميل وجيد في الفن، وأرشيفه خير شاهد على ذلك (500 أغنية و12 فيلماً سينمائياً) لكن الضريبة كانت حرمانه من حياته العادية.

لوليد توفيق تجارب عديدة في التلحين أيضاً لكنه كان يركز في مسيرته على الغناء أكثر من التلحين، ومن الأغاني التي أداها ولحنها في آن: 6 أكتوبر، لململي دمعك يا عيني، يا بحر، happy birthday، وهو أيضاً عازف عود، وقد لحن لفنانين كبار من بينهم سميرة توفيق، صباح ونجوى كرم، وسيلحن قريباً للفنان جورج وسوف.

وكشف أنه سيسجل قريباً ميدلي، أي مزيجاً من عدة أغنيات، للفنان الراحل فريد الأطرش "لأن الناس ابتعدت عن سماع أغنياته"، ويعتبر توفيق نفسه محظوظاً لأنه التقى في حياته بعمالقة في الفن كمحمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وبليغ حمدي وقد غنى لعبد الوهاب "بلاش تبوسني" ولبليغ "بهية" وتأثر أيضاً بالموسيقار #ملحم_بركات واستفاد وتعلم من هذه الأسماء الغنية في مجال الفن، كما قال.

وتحدث عن تجربته التمثيلية من خلال عدة أفلام ذكر منها "سمك بلا حسك" مع الممثل دريد لحام و"قمر الليل" مع الممثلة ليلى علوي.

وأوضح أنه لم يمثل أفلاماً جديدة منذ سنوات لأنه لم يجد الدور الذي يناسبه أو يضيف إليه كفنان.

ورأى توفيق أنه لم يعد هناك "إبداع" في #التلحين كما في السابق كألحان الرحابنة وملحم بركات ومحمد عبد الوهاب وغيرها من أعمال الملحنين الكبار في هذا المجال متمنياً أن يتحسن مستوى الفن عموماً والتلحين خصوصاً.

وكشف لنا أخيراً أنه يحضر لإطلاق أغنية جديدة وهي "مكنش في حد بحياتي" باللهجة المصرية وهي "تانغو"، كلمات هاني عبد الكريم.