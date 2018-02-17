الموت يغيب الفنان المصري محمد متولي

غيب الموت مساء السبت الفنان المصري، محمد متولي، عن عمر يناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن جنازة متولي ستشيع الأحد بعد الاتفاق مع أسرته على موعدها ومكان الدفن.

يشار إلى أن الفنان الراحل من مواليد 11 آذار/مارس 1945 بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، وعاش في مدينة الإسكندرية.

والتحق متولي بكلية دار العلوم ثم المعهد العالي للفنون المسرحية، كما شارك في أفلام ومسلسلات لاقت إقبالاً جماهيرياً مثل ليالي الحلمية وزيزينيا وأرابيسك. كذلك شارك في أفلام سلام يا صاحبي وسارق الفرح والبعض يذهب للمأذون مرتين ومسرحيات البرنسيسة وحزمني يا وشارع محمد علي.