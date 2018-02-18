في ذا فويس.. قدم لها "خاتم زواج" لتنضم لفريقه

طريقة مبتكرة لجأ إليها النجم المصري، محمد حماقي، من أجل ضم الموهبة المغربية، شيماء عبد العزيز، إلى فريقه ضمن برنامج "ذا فويس" الذي يعرض مساء السبت عبر شاشة "MBC مصر".

تلك الموهبة التي نالت إعجاب المدربين الأربعة عاصي وأحلام وإليسا وحماقي، والتفوا جميعاً من أجلها، إلا أن الأخير قرر أن يبتكر طريقة جديدة من أجل إقناعها بالانضمام لفريقه، حيث أثنى كثيراً على أدائها، قبل أن يتقدم نحوها على طريقة عروض الزواج، ويقدم لها خاتماً ويسألها إن كانت ستقبله وتنضم إلى فريقه.

ورغم محاولة باقي المدربين أن يقنعوا شيماء بالانضمام إليهم، إلا أن إليسا قالت "خلاص شيماء بما أنه عطاها خاتم راح تختاره"، فما كان من شيماء إلا أن أجابت "طبعاً".

وبعد أن ارتدت شيماء عبد العزيز خاتم حماقي، طلب الأخير من الفرقة الموسيقية أن تعزف موسيقى "الزفة" ويصطحب الموهبة المغربية على طريقة الأزواج إلى حيث يتواجد باقي المدربين.

وتشهد حلقات البرنامج منافسة شديدة بين المدربين الأربعة من أجل ضم أفضل الأصوات إلى فرقهم، رغبة في الحصول على الصوت الأفضل بالبرنامج.