لأول مرة.. أغاني بوب كورية جنوبية في الشطر الشمالي

سمحت #كوريا_الشمالية بأداء أغانٍ جنوبية أمام الجمهور للمرة الأولى منذ سنوات، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، في مؤشر جديد على الانفراج في العلاقات بين البلدين الذي بدأ مع أولمبياد بيونغ تشانغ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرقة كورية شمالية "أدت أغاني جنوبية عدة" خلال حفلة أقيمت، الجمعة، في بيونغ يانغ بحضور مسؤولين من الحزب الواحد الحاكم وفنانين.

واحتفل مغنو وعازفو فرقة أوركسترا #سامجيون من خلال العرض بعودتهم إلى البلاد إثر حفلتين في كوريا الجنوبية الأولى في غانغنونغ قرب بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، والثانية في #سيول العاصمة.

وكان أعضاء الأوركسترا توجهوا إلى الجنوب إلى جانب مئات الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية ضمن الوفد الكوري الشمالي. وأدوا أغاني تقليدية معروفة في البلدين مثل "اريرانغ" فضلا عن أغانٍ شعبية في الجنوب تعود للتسعينات ومطلع الألفية الراهنة.

ونفدت كل بطاقات الحفلات، وحاول نحو 120 ألف شخص الحصول على واحدة من البطاقات الألف التي كانت متوافرة لحفلة سيول.

وكان الزعيمان الكوريان الشماليان السابقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، معروفين بحبهما لموسيقى البوب الكورية الجنوبية المحظورة رسميا في كوريا الشمالية.

وبعد قمة تاريخية في العام 2000 بين قادة البلدين، توجه فنانو بوب من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية والتقوا كيم جونغ إيل. وسمح الأخير بعد ذلك بأداء حوالي 20 أغنية كورية جنوبية في الشمال.