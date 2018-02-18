هكذا تحالفت أحلام وإليسا ضد عاصي وحماقي بـ"ذا فويس"

يبدو أن الصراع بين المدربين الأربعة في برنامج "ذا فويس The Voice"، سيشهد تحدياً من نوع خاص، والهدف في النهاية هو الفوز بأجمل الأصوات من أجل المنافسة على لقب الموسم الرابع من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وشهدت حلقة السبت من البرنامج تكوين "عصابة نسائية" كما أطلق عليها #عاصي_الحلاني، حيث انضمت #إليسا إلى #أحلام في مواجهة #حماقي والحلاني، وكان الهدف من التحالف هو جذب الأصوات إلى الفريق.

ذلك الأمر حدث مع متسابقة كانت أحلام ترغب في ضمها لفريقها، ولكنها قالت لها "إذا ما اختارتيني اختاري إليسا"، فيما ردت الأمر النجمة اللبنانية حينما قالت لمتسابق "على قد ما مبسوطة بوجودك على قد ما مبسوطة بوجود أحلام إلى جواري وأتمنى أنك تختارها".

غير أن إليسا لم تنكر وجود التنافس مع الجميع بعدما قالت لأحلام عقب هذه الجملة "أول مرة وآخر مرة"، لتؤكد أنها لن تترك أي متسابق ترغب في ضمه إلى فريقها.

عاصي الحلاني صاحب الخبرة الأكبر في البرنامج أكد أن الضعف يقف وراء هذا التحالف النسائي، فيما علق محمد حماقي على الأمر قائلا "كيدهن عظيم".

ووصل الأمر إلى ساحات التواصل الاجتماعي بعدما نشر حماقي صورة تجمعه بالحلاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا "واحنا بنتفق على أحلام وإليسا"، وردت أحلام على الأمر بنشر صورة تجمعها بإليسا وعلقت عليها قائلة "حلف أحلام وإليسا".