أول أسبوع للموضة في السعودية ينطلق الشهر المقبل

على هامش أسبوع لندن للموضة، تمّ الإعلان اليوم، الاثنين، عن إقامة أول #أسبوع_للموضة في #السعودية سيمتد بين 26 و31 من شهر آذار/مارس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة وليدة تعاون بين مجلس الأزياء العربي Arab Fashion Council ومجلس الأزياء البريطاني British Fashion Council، على أن يتمّ خلال هذا الأسبوع التركيز على تقديم الأزياء الراقية الجاهزة المعروفة بال Ready Couture.

وكان #مجلس_الأزياء_العربي افتتح مركزاً له في الرياض أواخر العام المنصرم. ويعتبر حالياً أوسع مجلس للأزياء في العالم كونه يضم 22 دولة عربية وترأسه فخرياً #الأميرة_نورة بنت فيصل آل سعود التي شدّدت على تاريخ ومسيرة مجلس الأزياء البريطاني، كونه سيشكّل قدوة لمجلس الأزياء العربي في مجال تشجيع المصممين الجدد وتبنّي رؤية عالمية جديدة في مجال الموضة.

وتعود تفاصيل الإدارة التنفيذية لمجلس الأزياء العربي إلى المتخصص في شؤون الموضة #جايكوب_أبريان الذي حرص على التأكيد على ضرورة أن يفتح هذا الأسبوع مجالات عدة أمام المصممين العرب الشباب، وأن يستقطب أسماءً عالمية كبيرة في مجال الموضة للمشاركة بهذا الحدث.

وشدّدت ليلي بن عيسى أبو زيد المديرة الوطنية لمجلس الأزياء العربي على أهمية تنظيم هذا الأسبوع على مستوى عالمي رفيع، من أجل إعطاء صورة مشرّفة عن صناعة الموضة في السعودية وتنشيط قطاعات الاقتصاد، والسياحة، والضيافة في المملكة.