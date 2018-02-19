هكذا استقبل اليمن صغيرة ذا فويس كيدز.. حب بوجه الموت

بلوحات إعلانية كبيرة وحفل جماهيري فاق كل التوقعات استقبل اليمنيون الموهبة الغنائية #ماريا_قحطان ، التي تأهلت للمرحلة النهائية من برنامج " #ذا_فويس_كيدز " الذي عرض على قنوات mbc.

فقبل أيام قليلة لم تسع مدرجات ملعب نادي الوحدة الأعداد الهائلة كما اتسعت قلوبها بمحبة الموهبة الصغيرة ذات الـ 8 سنوات، بل إن البعض اعتلى أسطح المباني المجاورة للملعب، وساحة نادي وحدة #صنعاء والملاعب المجاورة حتى يتسنى لهم الحضور ولقاء الموهبة التي رسمت الأمل والبسمة في قلوب اليمنيين التي أنهكتها الحرب والميليشيات.

فن وحب مقابل شعارات الموت

ونافست صورها المعلقة في شوارع صنعاء، وصوتها الصغير الصادح غناء، شعارات الموت والدمار إيذانا بمستقبل قادم مليء بالفن والمحبة لا الحرب والدمار.

ماريا التي أكدت لجمهورها أن "الفوز الحقيقي هو أنتم اللي وقفتوا معي من بداية المشوار إلى الآن، كنت أتمنى أن أسعدكم وأسعد بلدي ولو بفرحة بسيطة، الحمد لله على كل حال بالنسبة لي أنتم خير من ألف لقب، أتمنى نضل مع بعض على طول وأنا فداكم أحبكم".