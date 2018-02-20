"سرب الحمام" عمل ملحمي مستوحى من الغزو العراقي للكويت

يقدم المخرج الكويتي الشاب رمضان خسروه ملحمة وطنية في فيلمه السينمائي "سرب الحمام" الذي يعرض جماهيرياً في 22 فبراير الجاري في جميع دور العرض الكويتية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول عدد من القيم الإنسانية والمفاهيم الوطنية، حيث يتعرض العمل لإحدى مجموعات المقاومة الكويتية المحاصرة، لتجد هذه المجموعة نفسها أمام الخيار الصعب إما القتال أو الاستسلام.

كما يدعو الفيلم من خلال عدة رسائل هامة إلى اللحمة الوطنية العربية وتوحيد الصف ضد أي عدوان كان، كما يؤكد على القيم الإنسانية والأخلاقية التي قد يواجهها الإنسان تحت ضغوطات الحرب وكيفية التعامل معها.