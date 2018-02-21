زينة تنشر وثيقة طلاقها الرسمية من أحمد عز

أعلنت الفنانة المصرية #زينة حصولها على وثيقة الطلاق الرسمية الخاصة بزواجها من الفنان #أحمد_عز، وذلك من خلال حسابها على "انستغرام".

حيث نشرت زينة #صورة_لوثيقة_الطلاق التي حصلت عليها من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والتي جاء فيها أن الطلاق وقع يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي، بين أحمد عز الدين علي عزت، ووسام رضا إسماعيل، فيما تمت إجراءات الطلاق بالمحكمة.

وأعربت زينة عن سعادتها بالحصول على الوثيقة الرسمية الخاصة بالانفصال بعدما كانت قد حصلت على الحكم قبل ثلاثة أسابيع، حيث علقت على الصورة قائلة "ورقة الطلاق الرسمية.. الحمد لله".

ويبدو أن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار 4 سنوات، باتت تقترب من نهايتها بعد شد وجذب متبادل خلال السنوات الماضية، إلا أن زينة نجحت بالنهاية في إثبات نسب توأمها إلى الفنان أحمد عز.