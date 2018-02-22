ابنة ماجدة تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية #غادة_نافع عن حقيقة الحالة الصحية لوالدتها الفنانة #ماجدة_الصباحي، بعد انتشار تقارير تفيد بتعرضها لحادث ودخولها إلى المستشفى.

وأكدت غادة نافع في تصريحاتها لـ"العربية.نت" أن والدتها بخير، مشيرة إلى كونها سقطت في المنزل قبل أيام، وهذا هو كل ما حدث، معربة عن دهشتها مما تم تناوله حول حالة والدتها الصحية، والقول إنها أدخلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت أن والدتها ترتدي رقبة طبية بسبب الحادث، غير أنها تتحرك بشكل طبيعي في المنزل، وهي تساعدها في كافة تحركاتها.

واختتمت الممثلة غادة نافع بأنها تُطمئن الجميع على حالة الفنانة ماجدة الصحية.