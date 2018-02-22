شجار حاد بين ريم البارودي وسما المصري.. والسبب ريهام

وقعت مشاجرة حادة بين الفنانة المصرية #ريم_البارودي والراقصة #سما_المصري على خلفية الدفاع عن الإعلامية المصرية #ريهام_سعيد، التي أحيلت إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر، وأودعت، الأربعاء، سجن القناطر .

حيث قررت ريم البارودي أن تدافع عن صديقتها ريهام سعيد، بعد علاقة صداقة مستمرة منذ 7 سنوات، وذلك عبر حسابها على "انستغرام".

وأكدت أنها تتحدث عن ريهام الإنسانة التي لم تحصل منها إلا على كل خير، كما أنها وقفت إلى جوارها في أزمتها مع طليقها أحمد سعد، وكانت حريصة على مصلحتها أكثر منها.

وشددت البارودي على أنها لا تعلق أو تعقب على أحكام النيابة، ولكنها أكدت أن الأمر لم ينتهِ بعد، وهي تطلب من الجميع الدعاء لريهام.

إلا أن الأمر لم يعجب - على ما يبدو - سما المصري التي انتقدت دفاع ريم عن ريهام في التعليقات، ما دفع البارودي إلى حجب سما من قائمة متابعيها، وحذف كافة تعليقاتها، مع التأكيد على كونها لا يشرفها أن تكون سما المصري من متابعيها.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بعدما قررت سما المصري أن تهاجم ريم البارودي من خلال حسابها على "انستغرام"، حيث نشرت صورا توضح التعليقات الخاصة بالبارودي، وأخذت تسخر من دفاعها عن صديقتها، مشيرة إلى أن ريهام كانت تساعد ريم البارودي وتصطحبها إلى مختصي الجن من أجل مساعدتها على العودة إلى أحمد سعد.

كما أعربت سما المصري عن حزنها من قيام البارودي بحجبها من قائمة متابعيها، خاصة أنها كانت تتمنى أن ترد عليها على حسابها وأمام صديقاتها.