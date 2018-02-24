بالصور.. ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها

احتفلت الفنانة المصرية #ناهد_السباعي بخطوبتها في حفل عائلي بسيط مساء الجمعة، تواجدت به والدتها ناهد فريد شوقي وشقيقتها، إضافة إلى خطيبها الذي لم يتم الإعلان عن هويته بعد.

وجاءت خطوبة ناهد السباعي بمثابة المفاجأة للجميع، خاصة وأنها تحدثت قبل أيام من خلال لقاء تلفزيوني عن كونها فشلت في 3 علاقات عاطفية سابقة، ولا يوجد لديها أية مشاريع للارتباط في الوقت الحالي.

فيما كانت لدى والدتها ناهد فريد شوقي رغبة ملحة في زواج ابنتها، حيث طالبتها من خلال البرنامج أن تتزوج وتمنحها حفيدا خلال العام الجاري.

ورغم تداول #الصور الخاصة بخطوبة ناهد السباعي، إلا أنها لم تعلن عن الأمر عبر حساباتها على #مواقع_التواصل الإجتماعي، ولم تكشف عن هوية خطيبها بعد.

