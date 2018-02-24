صورة نادرة لعبدالرب إدريس.. وهذه علاقته بكرة القدم

من منا لم يطرب على نغمات موسيقاه الجميلة وحسه الفني الرفيع، ففي كل ليلة كانت أغنيته "ليلة" تصحب العشاق والمحبين.

إنه دكتور الفن وموسيقار الأغنية عبدالرب إدريس وما لا يعرفه الكثيرون أن دكتور الفن لا يحترف تناغم الموسيقى فقط، بل عشق تراقص الكرة في الملاعب الخضراء، فقبل أن يصبح موسيقارا احترف لعب كرة القدم في مدينة المكلا اليمنية حيث نشأ ليحقق انتصارات لفريق الجزيرة الرياضي المكلاوي بمحافظة حضرموت، وشغل منصب كابتن الفريق آنذاك.

"العربية نت" تشارك محبي الدكتور صورة نادرة له تعود للعام ١٩٦٣ يظهر فيها الكابتن عبدالرب إدريس "وسط الصورة"، كابتن فريق الجزيرة الرياضي المكلاوي، ومعتوق سالم كابتن فريق شباب المكلا "يمين الصورة" وكذلك الأستاذ أحمد يوسف النهاري رئيس نادي الجزيرة يحمل فيها كأس المباراة التي حملت نتيجة 2/ 0 لصالح نادي الجزيرة.

لكن عشقه للموسيقى تغلب على حبه للساحرة المستديرة لتشكل انطلاقته الفنية من الحفلات الخاصة والعامة إلى الغناء في إذاعة صوت العرب بالقاهرة، حيث التحق بمعهد الموسيقى العربية في مصر سنة 1967م للدراسة في قسم التأليف والتوزيع الموسيقي بالقاهرة.

وحصل بعدها على شهادة البكالوريوس في عام 1973م بتقدير امتياز وانتقل إلى دولة الكويت حيث عمل مدرساً ثم معيداً لمعهد الموسيقى هنالك، قبل أن يعود للحصول على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة سنة 1988.