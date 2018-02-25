لماذا شعرت أحلام بالغيرة في "ذا فويس"؟

لم تخجل الفنانة #أحلام من الاعتراف بكونها تشعر بالغيرة من زميلها عاصي الحلاني، على خلفية ما حدث في حلقة السبت من برنامج #ذا_فويس.

خاصة وأن #البرنامج يشهد تنافسا كبيرا بين المدربين الأربعة، من أجل الحصول على أفضل الأصوات وضمها إلى الفرق، والهدف في النهاية تقديم الصوت الأجمل في نهاية الموسم.

إلا أن المتسابق الأخير في حلقة السبت الكويتي يوسف السلطان، تسبب في منافسة شرسة بين المدربين الأربعة من أجل الفوز به ضمن فرقهم.

وحاولت أحلام جاهدة أن تضم يوسف إلى فريقها، إلا أنه اختار #عاصي_الحلاني، ما جعل أحلام تعلق على الأمر قبل نهاية الحلقة قائلة "صرت مقهورة" مؤكدة أنها تشعر بالغيرة من عاصي الحلاني بعدما حصل على الصوت وضمه إلى فريقه.

وأوضحت أحلام أن الحلقات المقبلة ستشهد منافسة مغايرة، وأنه رغم فوز عاصي الحلاني في هذه الحلقة بعدد من الأصوات المميزة إلا أن الوضع سيتغير في الحلقات المقبلة.