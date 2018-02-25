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انطلاق مهرجان الفجيرة للفنون بحضور نخبة من النجوم

المصدر: دبي - ماجد الفاسي
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انطلقت، السبت، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون الذي يقام كل عامين، في أجواء احتفالية تميزت بحضور فني كبير.

ويشكل المهرجان، بحسب المنظمين، عيداً للثقافة وعرساً فنياً يجمع أقطاب الفن من جميع أنحاء العالم، لتقديم لوحة فنية جميلة تؤكد على تلاحم الشعوب من خلال فنها بالرغم من اختلاف ثقافاتها.

وفي عام زايد، خصص الاحتفال "أوبريت" عن القائد الراحل بمشاركة الفنان حسين الجسمي والفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة المصرية أنغام.

ويستمر المهرجان لعشرة أيام، كما يضم عروضاً استعراضية ومسرحية بمشاركة أكثر من 25 دولة، منها الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا والفلبين وغيرها. كذلك يعول القائمون عليه في بناء جسور ثقافية بين هذه الدول والتعرف عليها من خلال فنها.

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