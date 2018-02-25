نجمة "ذا فويس كيدز" تحيي حفلتين بالرياض وجدة

تحيي أشرقت أحمد، نجمة مسابقة "ذا فويس كيدز"، حفلتين بالمملكة العربية السعودية، الأولى في الرياض والثانية في جدة.

وقال أحمد سعد، والد أشرقت لـ"العربية.نت"، إنه تم الاتفاق مع ابنته على إحياء حفلتين بالسعودية، وستقوم أشرقت، الأحد، بعمل بروفات الحفلة في لبنان ثم تطير إلى السعودية لإحياء الحفلتين.

وقال إن أشرقت ستغني في الحفل المقام على مسرح الملك فهد بالرياض بعد غد الثلاثاء ثم تعود إلى القاهرة نهاية فبراير.

أشرقت أحمد أبهرت مشاهدي برنامج "ذَا فويس كيدز" على شاشة "أم بي سي" وأعضاء لجنة التحكيم، رغم عدم فوزها بالمركز الأول.

وتبلغ أشرقت من العمر 10 سنوات، وهي من مواليد منطقة غيط العنب محافظة الإسكندرية، وتدرس في الصف الرابع الابتدائي، وقد بدأت الغناء منذ عامين فقط، واشتهرت في مدينة الثغر بأنها أصغر مطربة.

ويقول والدها إنه اكتشف موهبة الغناء والصوت الجميل في أشرقت عندما كان عمرها 3 سنوات، ولم يعر الأمر اهتماماً وقتها لصغر سنها، لكنها عندما وصلت لسن التاسعة فوجئ بها تؤدي مقطعاً كان يقوم بتلحينه بصورة رائعة، فقرر الاهتمام بموهبة ابنته وصقلها خاصة بعدما نصحه الجيران والأصدقاء بذلك.

وقال إنه ألحق ابنته بقصر التذوق بسيدي جابر لصقل موهبتها، وعهد بها للمايسترو محمود أبو زيد، ثم تولى هو تدريبها وصقل مهارتها وموهبتها، وبدأ في تدريبها على أداء المقاطع الغنائية الصعبة لكبار المطربين مثل عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم ووردة ونجاة الصغيرة.