نوبة قلبية تنهي حياة نجمة الهند الشهيرة "سريديفي" بدبي

سريديفي كابور، الأم لابنتين بسن المراهقة، انتهت حياتها فجأة أمس بنوبة قلبية داهمتها أثناء حضورها حفل زفاف بدبي، ولم تقو عليها، فغابت بعمر 54 عن دنيا اشتهرت فيها وتألقت في مئات من أفلام "بوليوود" منذ بدأت بالتمثيل وهي طفلة عمرها 4 سنوات، طبقا للوارد بسيرتها.

خبر وفاتها المفاجئ، صدم الهند وعبر حدودها إلى معظم العالم صباح اليوم الأحد، فتأثر به كثيرون نعوها بمواقع التواصل، ونشرته صحيفة Indian Experess نقلا عن شقيق زوجها Sanjay Kapoor الشارح بما ذكره أن حفل الزفاف الذي حضرته هو لابن أخيها.

لوحات للبيع بمزاد خيري

إلا أن المعروفة بهوايتها للرسم، كانت ستقيم معرضاً في دبي لبعض لوحاتها، ثم بيعها في مزاد علني خيري، بينها اثنتان تنشر "العربية.نت" صورتيهما نقلا أدناه عن موقع Mid- Day الإخباري، وإحداهما رسمتها للنجمة الهندية "سونام كابور" وتوقعوا أن يبلغ التنافس عليها أشده في المزاد، بدءا من سعر 15 ألفا و500 ألف دولار، ليرسو فيما بعد على من يدفع بها أكثر.

وكانت النجمة التي مثلت في أكثر من 300 فيلم، وحصلت في 2013 على وسام Padma Shri وهو رابع أعلى جائزة تكريمية في الهند، انقطعت عن التمثيل أكثر من 14 سنة، بعد زواجها من المنتج الهندي Boney Kapoor ثم عادت في 2012 لتمثيل فيلمها الكوميدي English Vinglish المؤدية فيه دور امرأة متوسطة العمر تتعلم اللغة الإنجليزية، وهو أحد أروع أفلامها، إلى جانب آخر شهير، هو فيلم "ناغين الثعبان" المتحولة فيه من أفعى إلى امرأة جميلة وفاتنة، يلاحقها كاهن البلدة ليعيدها ثعبانا كما كانت، لتبقى أسيرة لديه، فتحصل بينهما ملاحقات ومطاردات كوميدية الطراز.

كانت من أرقى وأبرع الراقصات

نعاها رئيس وزراء الهند بعبارات عبر فيها عن حزنه لرحيلها، كما عبّر عمدة لندن، صادق خان، عن تأثره بوفاتها، وذكر أنه اجتمع إليها قبل مدة في الهند، ووصفها في تغريدات "تويترية" بإنسانة رائعة، وقال إنها "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير" وفق تعبيره الناعي فيه ممثلة، طالعت "العربية.نت" بسيرتها أنها اشتهرت أيضا بتمثيلها فيلم Mr India اللاعبة فيه دور محررة صحافية، كما فيلم Chandni المؤدية فيه دور امرأة عليها اختيار أحد رجلين وقعا بحبها.

والاسم الحقيقي لسريديفي التي ولدت في 1963 بمدينة سبفاكاسي، هو"شري أما يانجر أيابان" التي بدأت في 1967 بالعمل الفني في فيلم "موروغا" وكانت طفلة. فيما كان أول عمل تلفزيوني لها قبل 13 سنة. ومع أنها راقصة غير مدربة إلا أنها كانت واحدة من أرقى وأبرع الراقصات.