لماذا يرفض حماقي الحصول على "الملح" من أي شخص؟

يبدو أن حرص الفنان المصري، #محمد_حماقي، على علاقته بالجميع، يدفعه في بعض الأحيان للإيمان بالخرافات حتى وإن كان الأمر غير منطقي.

وأكد حماقي مؤخراً، في برنامج تلفزيوني، أنه بالفعل يؤمن ببعض الخرافات، وحينما أهداه مقدم البرنامج زجاجة ملح رفض أن يحصل عليها أو يمسكها بيده.

كما أوضح أن هذا الأمر تعلمه من نصيف قزمان، منتج الألبوم الغنائي الأول له، حيث أقنعه بأنه في حال حصل على الملح من يد شخص آخر سيتشاجر معه.

ومازال حماقي، الذي يشارك في الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس"، مخلصاً لهذه العادة، على الرغم من كونه أصبح يتعامل مع منتج آخر لألبوماته بعدما انطلقت رحلته الفنية مع قزمان.