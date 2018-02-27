على غرار مصر.. أشرف عبد الباقي يقدم "مسرح السعودية"

يبدو أن النجاح الذي حققه أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية من خلال عروض #مسرح_مصر التي تعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر"، سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

إذ يعمل عبد الباقي في الوقت الحالي على التحضير لمشروع جديد يحمل اسم #مسرح_السعودية، وذلك بالتعاون مع المنتج صادق الصباح الذي يشارك في إنتاج عروض "مسرح مصر".

وفي تصريحات لـ "العربية.نت"، أكد الصباح أن الخطوة التي أقدم عليها في الفترة الماضية هي تأجير مسرح بمدينة #جدة بالمملكة العربية #السعودية من أجل المشروع، مشيراً إلى أنهم مازالوا في مرحلة التحضيرات الخاصة بالخطوة.

كما أوضح الصباح أنه من المتوقع أن تكون هناك استعانة بالتقني المصري في تقديم العروض الجديدة، وذلك على صعيد الإخراج والتصوير والتمثيل، لكن ملامح الأمر لم تتضح حتى الآن، كما أن هناك شركاء من الجانب السعودي سيساهمون في تقديم العروض المسرحية.

وتأتي تلك الخطوة بعد انتهاء العروض الخاصة بالموسم الثالث من "مسرح مصر" قبل ثلاثة أسابيع، على أن تنطلق عروض الموسم الجديد في عيد الفطر المقبل.



