"العربية" في بيت حمزة لبيض نجم THE VOICE KIDS

عاد الطفل #حمزة_لبيض، نجم برنامج THE VOICE KIDS إلى حياته الاعتيادية، بين المدرسة ومنزل العائلة وملعب كرة القدم القريب من بيته، في مدينة تمارة بقرب العاصمة المغربية الرباط.

وفي يوميات حمز لبيض، بعد المدرسة، حصة في لعبته المفضلة كرة القدم. والطفل النجم حمزة (11 عاماً) من مشجعي نادي برشلونة الإسباني.

وفي مساء شتائي، أصرّ الطفل حمزة على الدخول في تباري مع أصدقائه في لعبة كرة القدم. وعندما حلّ الليل، غادر حمزة الملعب صوب البيت.

وفي حديثه لقناة "العربية"، أكد #حمزة لبيض أنه "طفل ونجم في نفس الوقت".

في حياته الاجتماعية، النجم حمزة، طفل اجتماعي ومرح، يحب المزاح والنكتة.

ويحب حمزة مادة الرياضيات، ويدرس في الصف السادس ابتدائي، ويستعد حالياً للامتحان "الموّحد" في نهاية السنة الدراسية، والذي إن اجتازه سينال شهادةً.

وقرر حمزة استكمال دراسته النظامية، في مدرسة خاصة في مدينة #تمارة بقرب العاصمة المغربية الرباط، إلى جانب دراسة الموسيقى.

ويعود فضل حب حمزة للموسيقى، للأجواء العائلية العاشقة للموسيقى التراثية المغربية والعربية.