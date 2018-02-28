مصر.. دور العرض تستقبل فيلم "بلاش تبوسني" للكبار

تستقبل دور العرض المصرية، الأربعاء، فيلم #بلاش_تبوسني الذي تقوم ببطولته #ياسمين_رئيس و #محمد_مهران، ويشهد الظهور الأخير للمخرج الراحل #محمد_خان.

الفيلم الذي كتبه وأخرجه أحمد عامر، أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، بسبب مضمونه الجريء، وينطلق عرضه للكبار فقط، وتدور أحداثه داخل كواليس تصوير فيلم جديد، يواجه مخرجه أزمة في التعامل مع بطلته التي تقوم بدورها ياسمين رئيس، وكذلك منتجه حيث يسعى الثلاثي إلى فرض وجهة نظره على تصوير الفيلم وبالتحديد المشهد الخاص بالقبلة.

ويشهد العمل ظهور المخرج الراحل محمد خان بشخصيته الحقيقية كمخرج، كما يتواجد المخرج #خيري_بشارة بشخصيته الحقيقية، إضافة لمشاركة #سوسن_بدر كضيفة شرف.

الفيلم جرى تصويره قبل سنوات، وشارك ضمن مسابقة "ليال عربية" بالدورة الأخيرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، كما عرض في ختام #مهرجان_أسوان لأفلام المرأة قبل يومين.