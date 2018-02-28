"سيلفي مع الموت" تثير جدلاً إعلامياً في مهرجان الفجيرة

قدمت الفنانة المصرية نشوي مصطفى مسرحيتها "سيلفي مع الموت" على مسرح دبا الفجيرة في الإمارات، في عرضها الأول خارج مصر، والتي لاقت ردود فعل متباينة لدى الجمهور والنقاد.

المسرحية التي استغرقت ٤ سنوات لترى النور هي مسرحية مونودرامية تناقش من خلالها البطلة مسألة الوجود وما بعد الموت، وقد قامت بكتابتها وتأليفها نشوى مصطفى، واستخدمت فيها مؤثرات الغرافيك المرئية لتضفي على العرض طابعا سينمائيا مسرحيا.

وفي حوار خصت به كاميرا صباح "العربية"، أكدت نشوى مصطفى أن المونودراما هي أتون النار، على حد تعبيرها، وأنها من أصعب أنواع المسرح الذي غابت عنها 25 عاما على الرغم من حصولها على عروض عديدة قامت برفضها خلال الأعوام الماضية.