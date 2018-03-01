حسين فهمي يرفض رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اعتذر الفنان المصري #حسين_فهمي عن عدم رئاسة #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي في دورته المقبلة، بعد لقاء عقده مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس الأربعاء بين حسين فهمي والدكتورة إيناس عبد الدايم بمقر وزارة #الثقافة، وعرضت عليه وزيرة الثقافة تولي منصب رئيس المهرجان في دورته الأربعين التي تنطلق بعد أشهر.

إلا أن فهمي أعلن عن كونه وجه الشكر لوزيرة الثقافة بسبب ثقتها في شخصه، وتقدم باعتذار عن عدم تولي المنصب، وهو ما أرجعه إلى انشغاله الشديد بمتابعة تصوير أعماله الفنية المتعاقد عليها، وكذلك التزامه كسفير دولي للأوليمبياد الخاص، ما يعني ارتباطه بالسفر خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

كل هذه الأمور دفعت حسين فهمي إلى الاعتذار، نظراً لكونه لن يستطيع التفرغ بشكل كامل من أجل إدارة #المهرجان، وتمنى التوفيق لوزيرة الثقافة في مهمتها التي تولتها مؤخراً.